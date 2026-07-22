Москва22 июлВести.Пожар на нефтебазе в Армавире, возникший в результате ночной атаки беспилотников, потушен, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Что касается Армавира: на предприятии полностью ликвидировали возгорание. Там погиб охранникнаписал он в мессенджере MAX
Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего и рассказал, что поручил главе города Андрею Харченко оказать его родным максимальную поддержку.
Губернатор дал и еще одно поручение: обеспечить антитеррористическую защищенность предприятий, влияющих на жизнь людей, наравне с критической инфраструктурой.
Важно оперативно проанализировать потенциальные цели, изучить ситуацию других регионов и принять все необходимые меры для усиления защитыподчеркнул Кондратьев
Как сообщили ранее в администрации Армавира, нефтебаза была атакована по меньшей мере 16 БПЛА. Произошло возгорание, площадь пожара достигала порядка 800 квадратных метров.