Глава Краснодарского края сообщил о ликвидации пожара на нефтебазе в Армавире

Пожар на нефтебазе в Армавире ликвидирован, погиб охранник Глава Краснодарского края сообщил о ликвидации пожара на нефтебазе в Армавире

Москва22 июл Вести.Пожар на нефтебазе в Армавире, возникший в результате ночной атаки беспилотников, потушен, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Что касается Армавира: на предприятии полностью ликвидировали возгорание. Там погиб охранник написал он в мессенджере MAX

Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего и рассказал, что поручил главе города Андрею Харченко оказать его родным максимальную поддержку.

Губернатор дал и еще одно поручение: обеспечить антитеррористическую защищенность предприятий, влияющих на жизнь людей, наравне с критической инфраструктурой.

Важно оперативно проанализировать потенциальные цели, изучить ситуацию других регионов и принять все необходимые меры для усиления защиты подчеркнул Кондратьев

Как сообщили ранее в администрации Армавира, нефтебаза была атакована по меньшей мере 16 БПЛА. Произошло возгорание, площадь пожара достигала порядка 800 квадратных метров.