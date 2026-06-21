Лавров: заметны признаки, что США поддаются нажиму Европы по Украине

Лавров: признаки, что США поддаются нажиму Европы по Украине, уже заметны Лавров: заметны признаки, что США поддаются нажиму Европы по Украине

Москва21 июн Вести.Власти США поддаются нажиму Европы по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам министра, признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, уже были заметны какое-то время назад.

В том числе мой коллега уважаемый Марко Рубио прямо сказал, что мы не можем быть посредниками, потому что США на стороне Украины напомнил Лавров

Глава МИД РФ отметил, что в любом деле, особенно в дипломатии, главное — дела.

Не слова, слова-то мы умеем произносить, а главное — дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться сказал министр

Ранее он отметил, что европейские лидеры пытаются склонить президента США Дональда Трампа к своей позиции по украинскому конфликту.