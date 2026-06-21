Москва21 июнВести.Власти США поддаются нажиму Европы по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По словам министра, признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, уже были заметны какое-то время назад.
В том числе мой коллега уважаемый Марко Рубио прямо сказал, что мы не можем быть посредниками, потому что США на стороне Украинынапомнил Лавров
Глава МИД РФ отметил, что в любом деле, особенно в дипломатии, главное — дела.
Не слова, слова-то мы умеем произносить, а главное — дела. Посмотрим, как эти дела будут развиватьсясказал министр
Ранее он отметил, что европейские лидеры пытаются склонить президента США Дональда Трампа к своей позиции по украинскому конфликту.