Москва23 июн Вести.Евросоюз обвиняет Россию в последствиях нарушений границ стран ЕС украинскими беспилотниками. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ.

Лавров напомнил, что Великобритания и страны Евросоюза продолжают поставлять Киеву оружие и выделять финансовую помощь, а также фактически оправдывают действия украинских властей, которые Москва считает террористическими.

Дошли даже до того, что оправдывают любые преступные действия киевского режима, в частности, обвиняют Россию в том, что украинские беспилотники многократно нарушают границы стран Евросоюза. сказал он

Лавров обратил внимание на заявление Европейского совета от 19 июня. Он отметил, что в документе ответственность за все последствия подобных инцидентов возлагается на Россию, несмотря на то что, по его словам, речь идет об украинских боевых дронах, которые летают и падают на территории стран ЕС.

В том же заявлении, добавил министр, Евросоюз обозначил стремление сыграть ключевую роль в будущем урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Лавров выразил недоумение, о какой именно роли может идти речь при таком подходе.

Он также заявил, что события вокруг Украины продолжают все сильнее влиять на международную ситуацию. По словам министра, последствия украинского кризиса уже вышли далеко за пределы региона и затрагивают не только Европу, но и другие части мира.