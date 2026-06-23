"Мы знаем им цену": Лавров о контактах России и Европы Лавров: Россия знает цену контактам с Европой

Москва23 июн Вести.Россия знает цену контактам со странами Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД России​​​.

Глава ведомства напомнил, что именно Великобритания и ЕС продолжают накачивать Киев оружием и деньгами, при этом потворствуя откровенно террористическим действиям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, добавил Лавров, они оправдывают преступные действия украинской армии, "в частности обвиняя Россию".

В том, что украинские беспилотники многократно нарушают границы стран ЕС. Беспилотники, в том числе боевые, с взрывчаткой, которая может привести к трагическим последствиям. Но в заявлении Европейского Совета от 19 июня вот этого года... прямо сказано... "Россия несет всю полноту ответственности за все последствия" пояснил Лавров

Министр отметил, что в том же заявлении говорится о том, что Европа должна сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта России и Украины. В каком именно виде – неизвестно, и в медиа уже давно ведутся беспорядочные дискуссии на эту тему.

Так, например, по итогам заседания Евросовета его глава Антониу Кошта заявил, что момент для переговоров с Россией якобы еще не пришел. При этом Брюсселю нужен дипломатический канал с Москвой.

Как будто в Москве нет представителей той же самой Еврокомиссии и послов всех стран ЕС сыронизировал глава МИД

Лавров также напомнил о том, как лидеры Франции и ФРГ осудили Кошту за попытки наладить с Россией контакт по украинскому урегулированию. В тоже время, допустил он, Париж "в тайне от Брюсселя" сам не прочь просить о дискретных связях с Москвой.

А господину Коште это запрещается. Я не к тому, что мы очень заинтересованы в этих контактах, мы знаем им цену подчеркнул он

Глава МИД РФ отметил, что эта ситуация наглядно показала то, как выстраивается политика в Евросоюзе, и то, насколько серьезно нужно относиться к заявлениям о том, что Россия должна сесть за стол переговоров.

Ранее Лавров заявил, что у Москвы нет никаких иллюзий относительно реальных планов европейцев, уже неоднократно срывавших результаты переговоров.