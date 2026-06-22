Politico: Кошта может потерять пост на фоне разговоров о контактах с России

СМИ узнали о возможных последствиях для Кошты из-за разговоров о контактах с РФ Politico: Кошта может потерять пост на фоне разговоров о контактах с России

Москва22 июн Вести.Глава Евросовета Антониу Кошта своими неожиданными для европейских стран попытками наладить контакт с Россией вызвал неутихающие споры в Европейском союзе (ЕС) и может лишиться поста, утверждает газета Politico.

В июне Кошта заявил о необходимости установить дипломатический канал с Россией, чтобы слушать российскую сторону. Попытки Кошты вызвали дискуссию среди европейских политических деятелей и в европейской прессе.

Эти неутихающие споры могут иметь негативные последствия ... для перспектив Кошты вернуться на еще один ... срок, лидеры сами выбирают, кто получит эту должность сказано в материале

Кроме того, издание пишет, что ситуация может оказать влияние на способность Кошты завоевать доверие правительств в тот момент, когда он курирует сложные внутренние переговоры в Евросоюзе по следующему семилетнему бюджету блока в размере двух триллионов евро.

В материале сказано, что Кошта, занявший пост зимой 2024 года, изначально получал только похвалу от европейских лидеров, однако в последние несколько месяцев замечена волна недовольства. Волна проявилась на саммите, который возглавлял Кошта на прошлой неделе, пишут авторы материала. Утверждается, что Кошту сравнили с его предшественником Шарлем Мишелем, которого считали переоценившим свои возможности и пытавшимся определить политику самостоятельно.