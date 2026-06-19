Politico: контакты Кошты с РФ вызвали недовольство у некоторых представителей ЕС Politico: контакты Кошты с Россией привели в ярость некоторые правительства ЕС

Москва19 июн Вести.Контакты руководства Евросоюза с Москвой вызвали крайне негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств, которые пожаловались, что их не поставили об этом в известность.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники. Речь, в частности, идет о заявлении главы Евросовета Антониу Кошты о подготовке к переговорам с Россией.

В публикации отмечается, что, когда 18 июня в Брюсселе начался саммит ЕС, стало очевидно, что многие правительства не были проинформированы об этой инициативе. По словам дипломатов, знакомых с ходом обсуждений, некоторые признались, что вообще выступают против подобных контактов.

Особенно недовольны этой идеей страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония. По данным Politico, они были "в ярости" из-за попытки наладить контакты с Россией. По словам еще трех дипломатов, несколько лидеров узнали о звонках лишь после публикаций в СМИ и были возмущены этим.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава Европейского совета Антониу Кошта через своих советников пытается установить контакты с Москвой для подготовки возможных переговоров по теме Украины. Отмечается, что один из ключевых советников Кошты, имя которого не называется, якобы два раза говорил по телефону с неким "высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту РФ".

В то же время газета The Financial Times сообщила, что разногласия стран Европейского союза относительно скорости продвижения переговорного процесса по вхождению Украины в объединение могут сорвать саммит лидеров ЕС.