Саммит лидеров ЕС может быть сорван из-за разногласий по Украине FT: разногласия лидеров ЕС по вступлению Украины в союз могут сорвать саммит

Москва18 июн Вести.Разногласия стран ЕС относительно скорости продвижения переговорного процесса по вхождению Украины в объединение могут сорвать саммит лидеров Евросоюза. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов, участвующих в его подготовке.

Отмечается, что Евросоюз и Украина в понедельник открыли первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок.

Спустя три дня после официального начала переговоров о членстве Украины в ЕС разногласия между столицами по поводу того, как быстро нужно продвигаться дальше, грозят испортить радостное настроение. Эти разногласия могут поставить под угрозу срыва саммит лидеров ЕС, который начинается сегодня вечером пишет издание

Ранее, комментируя этот вопрос, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Европейскому союзу грозит развал в случае вступления в него Украины. По словам министра, это, "может, и неплохо". Дипломат отметил, что членство Киева в ЕС приведет объединение к большим неприятностям.