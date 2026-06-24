Telegraph: Украина создаст для ЕС больше сложностей при вступлении, чем другие

Telegraph: Украину считают самым проблемным кандидатом в ЕС Telegraph: Украина создаст для ЕС больше сложностей при вступлении, чем другие

Москва24 июн Вести.Процесс присоединения Украины к Европейскому союзу может оказаться для блока значительно более болезненным, чем в случае с другими претендентами. Такое мнение высказала британская газета Telegraph, проанализировав перспективы киевского режима на пути в ЕС.

Украина создает больше проблем, чем другие страны-кандидаты в члены ЕС говорится в материале издания

Среди ключевых вызовов авторы статьи называют территориальную неопределенность: на данный момент никто не может гарантировать, где именно пройдут границы Украины в случае ее гипотетического присоединения. Кроме того, угрозу для Европы представляет аграрный сектор республики — субсидии ЕС в этой сфере привязаны к площади угодий, а украинские масштабы могут разрушить сложившийся баланс.

Не менее острым вопросом Telegraph называет возможное влияние украинского населения на политические процессы внутри Евросоюза, а также риски массовой миграции и "утечки мозгов": свободное передвижение граждан может спровоцировать отток квалифицированных кадров в более богатые страны блока. К этому добавляются колоссальные расходы на послевоенное восстановление и выравнивание уровня жизни до общеевропейских стандартов.

12 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о согласовании всеми странами ЕС открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Однако, как признавала еще в феврале глава евродипломатии Кая Каллас, конкретные сроки приема Киева в союз никто называть не готов.