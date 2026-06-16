Лавров нашел плюсы во вступлении Украины в Евросоюз Лавров: вступление Украины в Евросоюз закончится его развалом

Москва16 июн Вести.Европейскому союзу грозит развал в случае вступления в него Украины. Такое предположение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что это, "может, и неплохо".

Дипломат отметил, что членство Киева в ЕС приведет объединение к большим неприятностям. Так, по его словам, Евросоюз рискует развалить свою экономическую структуру и стать военным блоком.

С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила, они тогда просто развалятся. Так что много противоречивых тенденций сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз и Украина официально начали переговоры о вступлении Киева в объединение.