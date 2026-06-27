Кулбергс: принятие Украины в ЕС откроет доступ к ее ресурсам

Премьер Латвии рассказал, чем выгодно Европе принятие Украины в ЕС Кулбергс: принятие Украины в ЕС откроет доступ к ее ресурсам

Москва27 июн Вести.Страны Евросоюза (ЕС) получат доступ к ресурсам Украины в случае принятия ее в объединение. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

По его словам, ЕС сталкивается с нехваткой ресурсов, тогда как у Украины их много.

Нам нужен партнер для добычи природных полезных ископаемых, необходимых для нашей промышленности сказал Кулбергс в интервью телеканалу TVP WORLD

При этом премьер уточнил, что речь идет о партнерстве и взаимной выгоде.

Глава польского МИД Радослав Сикорский накануне заявил, что начало переговоров о вступлении ЕС не значит их успешное завершение. Он напомнил, что Польша как член Евросоюза обладает правом вето и имеет преимущество в переговорах.

Между тем лидер польской консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал власти Польши заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС из-за ухудшения отношений между Варшавой и Киевом.