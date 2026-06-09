Туск: Польша не будет блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Польша не будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС Туск: Польша не будет блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Москва9 июн Вести.Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Однако, по его словам, страна выступает против каких-либо льгот для Киева.

Об этом Туск сообщил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в его социальных сетях. Журналист задал вопрос, собирается ли Варшава блокировать начало переговоров в связи с последними решениями главы киевского режима Владимира Зеленского о прославлении бандеровцев.

Мы не собираемся торговать нашей поддержкой для [европейских] амбиций Украины. Тем не менее не будет никакого льготного тарифа с нашей стороны ответил Туск

Польша, по его словам, будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, "которые будут европейскими, а также будут безопасными и выгодными для Польши".

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не направит Украине вооружение, закупленное по программе SAFE. Как подчеркнул министр, Фонд поддержки Вооруженных сил Польши, который получает средства средства по программе SAFE, финансирует только свою армию.