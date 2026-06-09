Минобороны Польши: Варшава не отправит Киеву купленное по программе SAFE оружие

Польша не отправит Киеву оружие, купленное по программе SAFE Минобороны Польши: Варшава не отправит Киеву купленное по программе SAFE оружие

Москва9 июн Вести.Польша не направит Украине вооружение, закупленное по программе SAFE. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Министр подчеркнул, что Фонд поддержки Вооруженных сил Польши, получающий средства по программе SAFE, финансирует только свою армию.

Сейчас появился фейк, что это все пойдет на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет туда сказал Косиняк-Камыш в сейме республики

Программа SAFE - это механизм выдачи странам Евросоюза долгосрочных займов под низкий процент для укрепления военной и стратегической инфраструктуры, закупки оружия, развития кибер- и оборонных технологий.

Накануне бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Варшава больше не должна оставаться бесплатным тылом и перевалочной станцией для Украины. Это заявление последовало после того, как Киев начал очередную кампанию по реабилитации украинских гитлеровцев.