Москва9 июнВести.Польша не направит Украине вооружение, закупленное по программе SAFE. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Министр подчеркнул, что Фонд поддержки Вооруженных сил Польши, получающий средства по программе SAFE, финансирует только свою армию.
Сейчас появился фейк, что это все пойдет на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет тудасказал Косиняк-Камыш в сейме республики
Программа SAFE - это механизм выдачи странам Евросоюза долгосрочных займов под низкий процент для укрепления военной и стратегической инфраструктуры, закупки оружия, развития кибер- и оборонных технологий.
Накануне бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Варшава больше не должна оставаться бесплатным тылом и перевалочной станцией для Украины. Это заявление последовало после того, как Киев начал очередную кампанию по реабилитации украинских гитлеровцев.