В Польше ожидают рост нелегального оборота оружия с Украины Полиция Польши готовится к притоку нелегального оружия с Украины

Москва10 июн Вести.Польские правоохранительные органы готовятся к росту масштабов незаконного оборота оружия после завершения боевых действий на Украине. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил главный комендант полиции Польши Марек Боронь.

По его словам, оружие, которое сегодня используется в зоне конфликта, в будущем может стать объектом нелегальной торговли и попасть к организованным преступным группировкам.

Мы готовы к этому сказал Боронь

Глава польской полиции подчеркнул, что подобные процессы наблюдались и в других регионах после вооруженных конфликтов. В качестве примеров он привел Балканы и Афганистан, где распространение оружия способствовало усилению криминальных структур.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не направит Украине вооружение, закупленное по программе SAFE. По его словам, фонд поддержки Вооруженных сил Польши, получающий средства по программе SAFE, финансирует только свою армию.