В Польше обосновалось несколько мафиозных банд с Украины Myśl Polska: Польша стала убежищем для украинской мафии

Москва23 июн Вести.Число преступлений, совершаемых украинцами в Польше, устойчиво растет, в стране действуют несколько организованных преступных группировок выходцев с Украины, сообщает газета Myśl Polska.

Издание напомнило о недавней масштабной операции польской полиции, в ходе которой были задержаны 2000 человек. Многих из них обвиняют в наркоторговле, преступлениях против половой неприкосновенности, участии в организованных преступных группировках. При этом 169 задержанных — иностранцы, в основном украинцы.

Как пишет Myśl Polska, среди задержанных в ходе полицейской операции оказался украинец, причастный к торговле людьми. Он перевозил женщин из Болгарии в Польшу и принуждал их к проституции. Как и многие другие, он бежал из своей страны в более безопасное место поблизости.

Торговля наркотиками, людьми и оружием стала настолько серьезным бизнесом, что банды делят территории. Ситуация стала по-настоящему опасной, и Польша встала на путь превращения во "вторую Мексику", заявляет Myśl Polska.

Приток украинской мафии — это не катастрофа, вызванная "форс-мажорными обстоятельствами" а контролируемый процесс, направляемый высокопоставленными чиновниками из высших эшелонов власти и военной элиты. Мафия действует под видом "беженцев", ее боссы действуют в сговоре с политиками, а ЕС продолжает финансировать их "бизнес" констатирует издание

В феврале этого года главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявлял, что польские правоохранительные органы должны быть готовы к всплеску преступности после завершения конфликта на Украине.