В Польше растет число преступлений на почве этнической и расовой ненависти RFM24: в Польше зафиксировали рост нападений на почве ненависти

Москва22 июл Вести.В Польше происходит все больше преступлений на почве этнической и расовой ненависти - только за прошедшие выходные полиция зафиксировала 14 подобных преступлений. Об этом сообщает польская радиостанция RFM24.

Отмечается, что 10 из этих преступлений были совершены в отношении граждан Украины.

К преступлениям на почве ненависти относятся оскорбления, угрозы и нарушение физической неприкосновенности. Инциденты происходили в общественных местах - в транспорте, на автобусных остановках, в торговых центрах и продуктовых магазинах.

Особенно шокирующий случай произошел в Варшаве, где, по данным полиции, группа детей в возрасте от 12 до 15 лет грубо оскорбляла украинских подростков. Мальчики били, пинали и плевали в жертв говорится материале

Как отмечают польские стражи порядка, статистика этого года демонстрирует тревожную тенденцию: подобных преступлений совершено гораздо больше, чем в прошлые годы.