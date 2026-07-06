В парламенте Польши раскрыли антипольскую операцию украинцев в соцсетях Вице-спикер сейма Польши обвинил украинцев в атаках на Польшу в соцсетях

Москва6 июл Вести.Украинские националисты размещают в социальных сетях антипольские материалы, связанные с историей ОУН-УПА (запрещенные в РФ экстремистские организации). Об этом заявил заместитель председателя сейма Польши Кшиштоф Босак.

В последнее время отношения между Варшавой и Киевом вновь обострились на фоне продолжающейся героизации украинской стороной нацистских преступников времен Второй мировой войны.

Мы также имеем дело со своего рода двойным смыслом: официально украинское правительство смягчает конфликт, в то время как влиятельные круги действуют в интернете, публикуя вышеупомянутые обвинения в адрес Польши. Власти Киева, как говорят, считают, что это пойдет им на пользу написал он в социальной сети Х

Босак обратил внимание на манифесты, публикуемые украинцами в соцсетях. По его словам, помимо "примитивного" отрицания и оправдания геноцида поляков на Волыни, в интернете разворачивается украинская информационная операция, направленная против польской трактовки событий, связанных с ОУН-УПА.

По словам политика, украинские лидеры общественного мнения из разных сфер в последние дни опубликовали множество оскорбительных постов, атакующих Польшу в духе "у каждого свои грехи". По словам Босака, среди наиболее часто звучащих со стороны украинцев обвинений - погромы и насилие против украинцев в период Второй Польской Республики. Также упоминалась польская книга, детально описывающая мрачные страницы истории Армии Крайовой. Политик убежден, что эти действия заранее подготовлены и спланированы.