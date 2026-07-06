Москва6 июлВести.Украинские националисты размещают в социальных сетях антипольские материалы, связанные с историей ОУН-УПА (запрещенные в РФ экстремистские организации). Об этом заявил заместитель председателя сейма Польши Кшиштоф Босак.
В последнее время отношения между Варшавой и Киевом вновь обострились на фоне продолжающейся героизации украинской стороной нацистских преступников времен Второй мировой войны.
Мы также имеем дело со своего рода двойным смыслом: официально украинское правительство смягчает конфликт, в то время как влиятельные круги действуют в интернете, публикуя вышеупомянутые обвинения в адрес Польши. Власти Киева, как говорят, считают, что это пойдет им на пользунаписал он в социальной сети Х
Босак обратил внимание на манифесты, публикуемые украинцами в соцсетях. По его словам, помимо "примитивного" отрицания и оправдания геноцида поляков на Волыни, в интернете разворачивается украинская информационная операция, направленная против польской трактовки событий, связанных с ОУН-УПА.
По словам политика, украинские лидеры общественного мнения из разных сфер в последние дни опубликовали множество оскорбительных постов, атакующих Польшу в духе "у каждого свои грехи". По словам Босака, среди наиболее часто звучащих со стороны украинцев обвинений - погромы и насилие против украинцев в период Второй Польской Республики. Также упоминалась польская книга, детально описывающая мрачные страницы истории Армии Крайовой. Политик убежден, что эти действия заранее подготовлены и спланированы.
Все эти "польские грехи", взятые вместе и по отдельности, не замаскируют проблему ОУН-УПА и не изменят их оценки. Они не создадут проблем для Польши, потому что в Польше у нас нет проблем с критикой того, что не так. Однако этот вид онлайн-наступления разоблачает намерения Киева, мобилизует и объединяет поляков, что уже можно наблюдать в онлайн-полемикеподытожил заместитель председателя сейма