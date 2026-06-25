Москва25 июн Вести.В Польше с большой вероятностью могут вспыхнуть антиукраинские отношения. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил социолог Евгений Копатько.

Он отметил, что политическая жизнь не восстановима и такой эйфории 2022 года о нанесении стратегического поражения больше не будет.

Поляки начинают понимать риски вот, которые реально, вот эта эйфория 2022 года, нанесение стратегического поражения. Вот риски какие? Что Украина может представлять для них риск с точки зрения людей, которые живут на территории Польши сейчас. Они, в общем, достаточно консолидированные. Помимо тех людей, которые вживаются в польскую жизнь и которые лояльны больше польской власти, чем украинской, это раз. Украинская власть по большому счету не пользуется тем доверием, которое, как бы придумают они себе или хотят. Это все построено на силе и политической жизни … ее в принципе не будет, она не восстановима ... Последствия, если пойдут дальше такая раскачка антиукраинских отношений в Польше, то они последуют. Это первый случай, когда я говорю, что это возможно потянет за собой политическое решение … вынудит даже того же Туска (Дональда Туска – премьер-министр Польши - прим. ред.) принимать решения, которые не очень будут популярны относительно украинских граждан рассказал он

Ранее сообщалось, что скандал между Киевом и Варшавой, связанный с прославлением деятелей ОУН (Организация украинских националистов; признана экстремистской и запрещена в России), показал, что самый главный враг Польши – Украина. По версии газеты газета Myśl Polska, Украина выбрала Варшаву в качестве главного врага и ей предстоит готовиться к агрессии со стороны киевского режима.