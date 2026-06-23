В Польше заговорили о сближении с Россией на фоне конфликта с Киевом Mysl Polska: Польше стоит сблизиться с Москвой для противостояния Киеву

Москва23 июн Вести.Враждебные действия Украины должны заставить Польшу извлечь уроки: нужно готовиться к агрессии со стороны Киева и улучшать отношения с Москвой , отказавшись от "абсурдных жестов", указывается в статье газеты Mysl Polska.

Поляки для Украины оказались "более главным" врагом, чем русские, отметил в своей статье журналист и историк, президент национального фонда имени Романа Дмовского Пшемыслав Пяста.

Украина, против нашей воли, выбрала нас в качестве врага, мы должны готовиться к агрессии со стороны этой страны… Польша, некогда благодетель и покровитель Украины, может быстро стать жертвой киевской хунты полагает Пяста

Он заявил о процветании в Польше "пятой колонны" Украины и миллионов украинцев, которые являются идеальной базой для работы иностранных разведок.

…Мы не можем позволить себе проводить политику двух врагов. …Поэтому, поскольку Украина настаивает на наличии врага в лице Польши, у нас нет выбора – мы должны улучшить отношения с Россией полагает автор статьи

Он уточнил, что говорит не о союзе, а о необходимости прекратить "абсурдные и бессмысленные жесты враждебности" и восстановить "элементарные отношения".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Польшу определиться с отношением к неонацистскому режиму Киева.