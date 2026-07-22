Myśl Polska: поляки устали от наглости Киева и политики своих властей

СМИ: поляки все больше недовольны политикой своих властей и наглостью Киева Myśl Polska: поляки устали от наглости Киева и политики своих властей

Москва22 июл Вести.Жители Польши все больше недовольны наглостью Киева и стремлением польского правительства пресмыкаться перед украинскими властями. Об этом сообщило издание Myśl Polska.

Указывается, что кризис в украинско-польских отношениях "кажется бесконечным", однако Киев, похоже, выбрал путь его эскалации.

Поляки устали пресмыкаться перед украинскими властями. Марши, посвященные годовщине Волынской резни, собрали тысячи людей. Они пришли в таком большом количестве не только для того, чтобы почтить память павших, но и чтобы потребовать полного прекращения военной и финансовой помощи Украине, выставления счетов за ранее оказанную помощь и лишения всех иммигрантов льгот и привилегий. А когда проходящие мимо украинцы начинали кричать и оскорблять поляков, им тут же напоминали, за чьи деньги они живут сказано в публикации

При этом издание пишет, что польское правительство понимает напряженность ситуации: жители страны подвергаются провокациям и оскорблениям со стороны иностранцев.

В то время как президент Кароль Навроцкий пытается продемонстрировать скептицизм в отношении Зеленского, кабинет Дональда Туска продолжает добиваться выделения средств для Киева … Однако наглость клики [главы киевского режима Владимира] Зеленского не знает границ. Для них этого по-прежнему "недостаточно" сообщило издание

Ранее издание Strategic Culture писало, что конфликт Киева и Варшавы перерос в полномасштабный дипломатический кризис.

При этом сам Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы перестроить отношения Украины с Польшей и Венгрией.