NZZ: скандал вокруг Зеленского и Польши ставит под угрозу вступление страны в ЕС

Скандал вокруг Зеленского и Польши поставил под угрозу вступление Украины в ЕС NZZ: скандал вокруг Зеленского и Польши ставит под угрозу вступление страны в ЕС

Москва3 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский серьезно оскорбил польских политиков недавним заявлением о том, что никто не будет приказывать Украине, каких чтить героев. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

Хотя Зеленский не назвал ни имен, ни конкретных адресатов, польские политики сразу же почувствовали, что это обращение адресовано им, и восприняли это как провокацию отмечается в материале

Издание напомнило, что конфликт между киевским режимом и Варшавой обострился месяц назад, а число разногласий продолжает расти.

Как отмечает газета, этот спор не только вызвал напряжение между Зеленским и польским лидером Каролем Навроцким, но и поставил под угрозу любое военное взаимодействие между двумя странами. Более того, скандал поставил под угрозу перспективы вступления Украины в Европейский союз, говорится в публикации.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск назвал глупыми попытки главы киевского режима получить поддержку внутри страны за счет героизации нацистских преступников.