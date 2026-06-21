Польская журналистка: Зеленский в личной беседе оскорблял польский народ Журналистка Бойке: Зеленский послал Польшу и поляков "к черту"

Москва21 июн Вести.Владимир Зеленский в личной беседе со своим окружением послал Польшу и ее народ "к черту", заявила на YouTube-канале Kanal Zero польская журналистка Арлета Бойке.

Между Польшей и Украиной возник скандал в связи с чествованием Киевом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России как террористическая) и торжественным перезахоронением останков одного из главарей Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Бойке, люди из окружения Зеленского предупреждали его о последствиях действий, которые раздражают поляков.

Глава киевского режима ответил: "К черту Польшу и поляков" заявила журналистка, ссылаясь на свои источники

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого орла. После этого от ордена отказался ряд украинских политиков, в том числе экс-президенты.