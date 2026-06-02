Захарова прокомментировала скандал между Польшей и Украиной Захарова прокомментировала перепалку между Киевом и Варшавой из-за нацистов

Москва2 июн Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала перепалку между властями Польши и Украины, которая разгорелась после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил центру специальных операций "Север" наименование "имени героев УПА" (запрещена в РФ).

Доброе утро. Проснулись? Кого же Варшава спонсировала все эти годы? заявила Захарова в интервью "Звезде"

После того, как Зеленский переименовал центр спецопераций, президент Польши Кароль Навроцкий запустил процесс лишения главы киевского режима ордена Белого орла – высшей польской награды.

Кроме того, вице-спикер польского парламента Кшиштоф Босак заяви, что Зеленскому в Польше больше не рады.

Украинская повстанческая армия – подпольная нацистская организация, которая действовала в период с 1942 по 1949 годы. Именно УПА ответственна за массовое уничтожение этнических поляков на территории нынешней Западной Украины. Тогда жертвами украинских нацистов стали до 60 тысяч поляков. Позднее эти события получили название "Волынская резня".