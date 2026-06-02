Зеленского больше не желают видеть в Польше Вице-спикер сейма Польши заявил о нежелании видеть Зеленского в стране

Москва2 июн Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского больше не ждут в Польше. Об этом заявил вице-спикер сейма страны от коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак.

Политик также призвал польские власти блокировать вступление Украины в Евросоюз, перестать одобрять ей кредиты и остановить финансирование системы Starlink для ВСУ.

Мне не кажется, что он является здесь желанным гостем… Он приезжает, когда ему что-то надо пояснил Босак в эфире радиостанции RMF FM

Напряженность в отношениях Польши и Украины возросла после решения Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" ВСУ имя "героев УПА" (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Польский МИД вызвал украинского посла и выразил обеспокоенность. Президент страны Кароль Навроцкий предложил лишить главу киевского режима ордена Белого орла – высшей государственной награды республики.