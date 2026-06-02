В Польше предложили блокировать вступление Украины в ЕС из-за культа нацистов

Москва2 июн Вести.Лидер ультраправого объединения "Конфедерация" Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM призвал польские власти блокировать переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС).

Босак подчеркнул, что препятствовать амбициям Киева нужно до момента, пока украинские власти прославляют культ Степана Бандеры и блокируют инициативу по эксгумации погибших на Волыни поляков.

[Польские власти] должны заявить, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС сказал он

Политик также отметил, что в Киеве преобладает презрение к польским политикам, которых считают слабаками.

Кроме того, он призвал перестать платить за переданные Украине терминалы спутниковой связи Starlink.

Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" ВСУ имя "героев УПА" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

МИД Польши вызвал украинского посла, выразив обеспокоенность, а президент Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла – высшей государственной награды республики.