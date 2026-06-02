Москва2 июнВести.Лидер ультраправого объединения "Конфедерация" Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM призвал польские власти блокировать переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС).
Босак подчеркнул, что препятствовать амбициям Киева нужно до момента, пока украинские власти прославляют культ Степана Бандеры и блокируют инициативу по эксгумации погибших на Волыни поляков.
[Польские власти] должны заявить, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕСсказал он
Политик также отметил, что в Киеве преобладает презрение к польским политикам, которых считают слабаками.
Кроме того, он призвал перестать платить за переданные Украине терминалы спутниковой связи Starlink.
Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" ВСУ имя "героев УПА" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
МИД Польши вызвал украинского посла, выразив обеспокоенность, а президент Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла – высшей государственной награды республики.