Москва31 мая Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского необходимо как можно скорее лишить польского Ордена Белого Орла, а Варшава должна полностью заблокировать транзит западного оружия на Украину через ключевой логистический хаб в польском Жешуве, заявил депутат Сейма Влодзимеж Скалик в соцсети X.

Зеленский оскверняет особый орден, вручаемый исключительно за выдающиеся гражданские и военные заслуги перед Польшей, а не перед Украиной, отметил Скалик.

Это неслыханный скандал. Если Владимир Зеленский останется среди лиц, удостоенных этой высшей польской награды, он опозорит этот список. Это проявление патологии, которая, к сожалению, разъедает нашу страну на протяжении многих лет подчеркнул Скалик

Политик призвал восстановить независимость Польши, чтобы такого рода решения больше никогда не принимали в Варшаве.

Глава коалиции "Конфедерация польской короны", депутат польского Сейма Гжегож Плачек также призвал лишить Зеленского Ордена Белого Орла.

Поводом стало присвоение Зеленским элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) нового наименования, которое призвано увековечить память "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещена в России).

Плачек заявил, что ответ Варшавы необходим для защиты памяти жертв украинских националистов и обеспечения национальных интересов Польши.