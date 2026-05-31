Москва31 мая Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" выразил удовлетворение реакцией Польши на героизацию украинских нацистов.

В Варшаве ранее призвали лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей госнаграды Польши – а также прекратить поставки западного оружия через польский хаб. Такую реакцию в Польше вызвала новость о том, что на Украине перезахоронили прах одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника.

Здорово, что заметили, что заняли такую позицию. Ведь эти героизируемые нацисты убивали поляков. Они убивали евреев, десятки тысяч, если не сотни тысяч. Кровавые совершенно мясники. Слава богу, что хоть кто-то в этом плане хранит память в Польше сказал Песков

Тема Волынской резни, когда украинские националисты совершили массовое уничтожение поляков, проживавших в Западной Украине в 1943 году, остается одной из самых сложных и болезненных в отношениях между Варшавой и Киевом.