Песков предупредил Европу об опасности неонацизма киевского режима В Кремле предупредили Европу об опасности проявлений неонацизма

Москва26 мая Вести.Проявления неонацизма со стороны киевского режима представляют серьезную угрозу для европейских стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга он прокомментировал решении киевских властей перезахоронить на территории страны главарей Организации украинских националистов (запрещена в РФ как экстремистская).

Он подчеркнул, что в Москве относятся к этому крайне негативно. По его словам, фактически в центре Европы происходит официальное на государственном уровне прославление нацистских преступников и их приспешников.

Проявления неонацизма – это очень опасно для Европы сказал Песков

Песков добавил, что не знает, нравится ли это в европейских столицах, но России такое не нравится совсем, и это лишний раз подтверждает обоснованность и правильность решения о начале специальной военной операции.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о планах вернуть на Украину останки деятелей ОУН для последующего перезахоронения. По его словам, важно похоронить защитников "идеи независимости" Украины на родине.