В Кремле заявили о "коричневой окраске" киевского режима из-за "пантеона героев" Песков назвал прославлением нацистов идею "пантеона героев" Украины

Москва26 мая Вести.В центре Европы на государственном уровне официально прославляют нацистских преступников и их пособников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Киева создать "пантеон героев".

В ходе брифинга Песков ответил журналистам на вопрос о возвращении праха украинских националистов.

Фактически в центре Европы происходит официальное на государственном уровне прославление нацистских преступников и приспешников… Режим демонстрирует свою сущность, режим демонстрирует свою коричневую окраску сказал он

Песков отметил, что не знает, нравится ли это европейским столицам, но России такое совершенно не нравится.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о планах вернуть на Украину останки деятелей ОУН (организация запрещена в РФ как экстремистская) для последующего перезахоронения. Он уточнил, что уже подтверждена эксгумация останков одного из лидеров украинских националистов Андрея Мельника в Люксембурге.