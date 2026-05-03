Москва3 мая Вести.Россия возвращается к периоду жесткой конфронтации с Европой, заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. [Они] готовы тратить большие деньги на военное строительство и делают различные движения конфронтационного характера. Они пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. И все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь