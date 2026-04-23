Москва23 апрВести.Всплеск милитаризма в Европе требует от РФ действий по защите своих интересов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Возвращается полная конфронтация, это плохо, это, конечно, требует от нас принятия мер по защите своих интересов, а главное по достижению тех целей, которые были сформулированы в начале специальной военной операцииотметил Песков
Песков также заявил, что милитаризм и агрессивность Европы направлены именно против Российской Федерации.