Песков: полякам придется самим платить за милитаризацию страны

Песков: населению Польши "придется раскошелиться" из-за милитаризации Песков: полякам придется самим платить за милитаризацию страны

Москва7 мая Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реализация планов Польши по милитаризации потребует значительных расходов, которые лягут на граждан страны.

Песков отметил, что усиление военных программ связано с серьезной финансовой нагрузкой.

Населению страны придется раскошелиться, потому что вся эта милитаризация будет проводиться за счет граждан сказал он на брифинге

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что к 2030 году страна планирует создать самую сильную и большую армию в Европе. По словам Косиняк-Камыша, стратегической целью Польши является увеличение вооруженных сил до 500 тысяч военнослужащих.