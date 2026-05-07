Москва7 маяВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реализация планов Польши по милитаризации потребует значительных расходов, которые лягут на граждан страны.
Песков отметил, что усиление военных программ связано с серьезной финансовой нагрузкой.
Населению страны придется раскошелиться, потому что вся эта милитаризация будет проводиться за счет граждансказал он на брифинге
Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что к 2030 году страна планирует создать самую сильную и большую армию в Европе. По словам Косиняк-Камыша, стратегической целью Польши является увеличение вооруженных сил до 500 тысяч военнослужащих.