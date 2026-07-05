Песков: Польше, где много компаний выпускают БПЛА для Киева, надо задуматься

Песков: Польше надо задуматься – там много предприятий делают БПЛА для Киева Песков: Польше, где много компаний выпускают БПЛА для Киева, надо задуматься

Москва5 июл Вести.Властям Польши, где расположено много предприятий, выпускающих БПЛА для Киева, нужно задуматься. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил о публикации Министерства обороны РФ, которое ранее обнародовало координаты заводов в Европе, занимающихся выпуском военной продукции для Украины.

Им в любом случае есть смысл думать. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет. … Я бы не превращался в такого, знаете, предсказателя апокалипсиса, но то, что это происходит на территории Польши, это просто чистая констатация. Вы помните публикацию нашего Министерства обороны, список предприятий с перечнем мест, где эти предприятия находятся географически, по многим странам Европы рассказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента РФ прокомментировал процессы милитаризации в Евросоюзе. По его словам, превращение ЕС в военный блок негативно сказывается и на ситуации с Украиной.