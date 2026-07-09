Москва9 июл Вести.США продолжают снабжать Киев вооружением и военными технологиями, и в Москве об этом хорошо знают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент [России Владимир] Путин отметил Песков

Накануне в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил о намерении передать Украине лицензию на производство ЗРК Patriot.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее сообщил, что в Европе планируется создать центр обслуживания ракет PAC-3, используемых в системах Patriot. По его словам, Варшава уже подписала соответствующее соглашение с США, Германией, Нидерландами и Швецией.