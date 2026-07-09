Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит от США ракеты к Patriot

Зеленский утверждает, что в ближайшие дни Киев получит от США ракеты к Patriot Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит от США ракеты к Patriot

Москва9 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что в ближайшие дни Украина получит от США ракеты к Patriot.

Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит новый пакет помощи от Соединенных Штатов, который будет включать дополнительные ракеты [модификации] PAC-3 для систем Patriot сказано в сообщении, опубликованном на сайте телеканала "Общественное"

Также, по данным канала, глава киевского режима утверждает, что вопрос производства систем ПВО Patriot на Украине "решен политически" с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне в ходе встречи с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил о намерении передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Однако, по словам политолога Алексея Ярошенко, возможная передача Киеву лицензии не изменит расстановки на поле боя.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее сообщил, что в Европе планируется создать центр обслуживания ракет PAC-3, используемых в системах Patriot. По его словам, Варшава уже подписала соответствующее соглашение с США, Германией, Нидерландами и Швецией.

Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта, фактически вовлекают страны НАТО в противостояние и повышают риски эскалации. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. В Кремле также указывали, что западные поставки оружия Киеву не помогают переговорам и имеют негативные последствия.