Москва9 июлВести.Возможная передача Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не изменит расстановки на поле боя. Такое мнение выразил политолог Алексей Ярошенко в интервью ИС "Вести".
США намерены передать Киеву лицензию на производство ЗРК Patriot, накануне во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Есть большая вероятность, что лицензия для Украины действительно будет передана, никакого военного значения и смысла для расстановки на поле боя это нести не будет. Думаю, что со стороны Трампа это будет идеологический жест. Думаю, это в первую очередь направлено на европейский истеблишмент. Он хочет показать, что США самое ценное от себя отрывают. А Европа жадничает [на оборону] 5% от ВВП выделятьотметил Ярошенко
При этом по мнению политолога, почетного президента Центра национальных интересов Дмитрия Саймса, заявление Трампа о намерении передать Украине лицензию на производство ЗРК Patriot может говорить о цели Вашингтона создать мощную коалицию против России.