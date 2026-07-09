Политолог уверен, что передача Киеву лицензии на Patriot не изменит ход СВО Политолог Ярошенко: передача Киеву лицензии на Patriot не изменит ход СВО

Москва9 июл Вести.Возможная передача Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не изменит расстановки на поле боя. Такое мнение выразил политолог Алексей Ярошенко в интервью ИС "Вести".

США намерены передать Киеву лицензию на производство ЗРК Patriot, накануне во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Есть большая вероятность, что лицензия для Украины действительно будет передана, никакого военного значения и смысла для расстановки на поле боя это нести не будет. Думаю, что со стороны Трампа это будет идеологический жест. Думаю, это в первую очередь направлено на европейский истеблишмент. Он хочет показать, что США самое ценное от себя отрывают. А Европа жадничает [на оборону] 5% от ВВП выделять отметил Ярошенко

При этом по мнению политолога, почетного президента Центра национальных интересов Дмитрия Саймса, заявление Трампа о намерении передать Украине лицензию на производство ЗРК Patriot может говорить о цели Вашингтона создать мощную коалицию против России.