Песков о передаче Киеву лицензии на Patriot: мы не носим розовые очки

Песков указал на отсутствие иллюзий у Москвы по поводу военной помощи США Киеву Песков о передаче Киеву лицензии на Patriot: мы не носим розовые очки

Москва9 июл Вести.США продолжают поставки вооружений киевскому режиму, Москва это знает и "не носит розовые очки", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал возможную передачу Киеву лицензий на производство американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки сказал Песков

Президент США Дональд Трамп до этого заявлял, что Вашингтон может передать Украине лицензию на производство систем Patriot. Как заметило издание Responsible Statecraft, этот шаг может навредить самим Штатам, а также оказаться бесполезным для Киева.