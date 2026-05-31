Песков рассказал, чего ждать от США в свете просьб Зеленского о военной помощи Песков прокомментировал письмо Зеленского к Трампу

Москва31 мая Вести.В ситуации с США надо ориентироваться на почасовой прогноз. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", комментируя письмо главы киевского режима президенту США Дональду Трампу с требованием вооружений.

На вопрос Зарубина, чего ждать от американцев дальше, Песков уточнил у него, что имеется в виду.

Дальше, вы имеете в виду до обеда, после обеда? Здесь шаг гораздо мельче. Тут надо ориентироваться. Тут почасовой прогноз пояснил Песков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" усомнился в том, что США выполнят просьбу Владимира Зеленского о новых поставках вооружений.