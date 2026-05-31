Москва31 маяВести.В ситуации с США надо ориентироваться на почасовой прогноз. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", комментируя письмо главы киевского режима президенту США Дональду Трампу с требованием вооружений.
На вопрос Зарубина, чего ждать от американцев дальше, Песков уточнил у него, что имеется в виду.
Дальше, вы имеете в виду до обеда, после обеда? Здесь шаг гораздо мельче. Тут надо ориентироваться. Тут почасовой прогнозпояснил Песков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" усомнился в том, что США выполнят просьбу Владимира Зеленского о новых поставках вооружений.