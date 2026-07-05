Москва5 июлВести.В Польше всегда были те, кто не прочь поживиться территорией Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести", отвечая на вопрос, почему некоторые польские политики называют Украину "Малопольшей".
Песков отметил, что над Украиной висит угроза дезинтеграции.
С точки зрения истории, в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией. Они убеждены абсолютно, что значительная часть Украины — это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украинойсказал Песков
Ранее сообщалось, что глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий высказался по поводу Волынской резни и назвал области на западе Украины "Малопольшей".