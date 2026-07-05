Москва5 июл Вести.В Польше всегда были те, кто не прочь поживиться территорией Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести", отвечая на вопрос, почему некоторые польские политики называют Украину "Малопольшей".

Песков отметил, что над Украиной висит угроза дезинтеграции.

С точки зрения истории, в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией. Они убеждены абсолютно, что значительная часть Украины — это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной сказал Песков

Ранее сообщалось, что глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий высказался по поводу Волынской резни и назвал области на западе Украины "Малопольшей".