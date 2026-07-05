Песков: статьи в СМИ об ударе РФ по Польше – это ужастики

Песков назвал ужастиками статьи в СМИ об ударе РФ по Польше Песков: статьи в СМИ об ударе РФ по Польше – это ужастики

Москва5 июл Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ужастиками статьи в британской и польской прессе, которые были посвящены вероятности нанесения удара по Польше со стороны Москвы. Об этом он заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Пресс-секретаря спросили, видел ли он публикации, где прогнозируется удар по Польше в течение ближайших месяцев.

Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации ответил Песков

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо констатировал, что на сегодняшний день страны Запада практически ведут войну с Россией. С похожим заявлением выступил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам в НАТО и ЕС происходит "тотальная демонизация" России.