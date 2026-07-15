Песков отреагировал на заявления Литвы о планах РФ по инфраструктуре Прибалтики Песков назвал страшилками заявления Литвы о планах РФ атаковать инфраструктуру

Москва15 июл Вести.Заявление властей Литвы о том, что Россия якобы планирует атаковать объекты инфраструктуры в странах Прибалтики, является очередной порцией "страшилок". Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова литовского президента Гитанаса Науседы о том, что РФ якобы может планировать нападение на критическую инфраструктуру на территории стран Прибалтики и Польши.

Это именно свежая порция таких "страшилок" для того, чтобы продолжить промывание мозгов, для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации сказал Песков

Пресс-секретарь главы государства добавил, что для соответствующей подготовки необходимо создавать образ врага, чтобы продолжать размещать в странах Прибалтики военную инфраструктуру Североатлантического альянса.