Песков: Прибалтика заражена русофобией и не вправе говорить о диалоге с РФ

Песков: страны Прибалтики не могут говорить о необходимости диалога с Россией Песков: Прибалтика заражена русофобией и не вправе говорить о диалоге с РФ

Москва14 мая Вести.Страны Прибалтики полностью охвачены "бациллой русофобии", из-за чего они утратили моральное право высказываться о необходимости восстановления диалога с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю отставку кабмина Латвии.

По словам Пескова, риторика прибалтийских политиков, ориентированная на конфронтацию, делает их позицию несостоятельной в вопросах налаживания контактов с Москвой.

Прибалтика насквозь поражена этой бациллой русофобии, это совершенно очевидно​​​. И вряд ли там сейчас могут иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией заявил он в эфире одного из федеральных каналов

Представитель Кремля отметил, что такая позиция Прибалтики противоречит интересам региональной стабильности и лишь усугубляет напряженность в отношениях.

Ранее бывший депутат городской думы Риги Руслан Панкратов отметил, что НАТО использует Прибалтику в качестве полигона для отработки информационно-психологических способов борьбы против России.