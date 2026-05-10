НАТО использует Прибалтику для отработки информационных методов борьбы против РФ Латвийский политик: НАТО использует Прибалтику как полигон борьбы с Россией

Москва10 мая Вести.НАТО использует Прибалтику в качестве полигона для отработки информационно-психологических способов борьбы против России, заявил бывший депутат городской думы Риги Руслан Панкратов в интервью РИА Новости.

Военные учения, которые НАТО проводит в Прибалтике, являются лишь верхушкой айсберга​​​. В странах Балтии обновляют аэродромы, порты, создают склады и логистические коридоры для быстрой переброски войск и техники на случай возникновения конфликта с Россией, отметил Панкратов.

Кроме того, прибалтийские страны используются как испытательный полигон для информационно-психологических операций. Здесь отрабатываются модели тотальной русофобской мобилизации, которые затем могут тиражироваться в других регионах приводит РИА Новости слова Панкратова

Евросоюз (ЕС) и НАТО считают Прибалтику передовым наблюдательным и ударным рубежом на восточном фланге, где военная, политическая и идеологическая функции тесно переплетены, уточнил Панкратов.

Между тем американский политолог Скотт Риттер в эфире YouTube-канала DeepDive отметил, что в ближайшее время может произойти резкое обострение конфликта на Украине с вовлечением НАТО. Риттер полагает, что обострения следует ожидать в ближайший месяц.

В свою очередь финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал НАТО агрессивным альянсом, представляющим угрозу для России. Политик напомнил, что, несмотря на обещания НАТО не расширяться "ни на дюйм на восток", альянс резко наращивает военное присутствие в скандинавских странах.