Москва24 апрВести.Слова премьера Польши Дональда Туска о якобы исходящей от России угрозе нападения на страны Североатлантического альянса - проявление русофобии, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление Туска газете Financial Times о том, что РФ якобы может в скором времени атаковать одну из стран - участниц НАТО.
Мы оставляем это все без реакции. Мы видим всплеск милитаризма, оголтелого милитаризма, русофобии. Это все одно из проявленийсказал Песков
Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва наблюдает направленный против РФ всплеск милитаризма в Европе.