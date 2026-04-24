Песков: слова Туска об угрозе нападения РФ на НАТО - признак русофобии

Песков назвал русофобией слова Туска о России Песков: слова Туска об угрозе нападения РФ на НАТО - признак русофобии

Москва24 апр Вести.Слова премьера Польши Дональда Туска о якобы исходящей от России угрозе нападения на страны Североатлантического альянса - проявление русофобии, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление Туска газете Financial Times о том, что РФ якобы может в скором времени атаковать одну из стран - участниц НАТО.

Мы оставляем это все без реакции. Мы видим всплеск милитаризма, оголтелого милитаризма, русофобии. Это все одно из проявлений сказал Песков

Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва наблюдает направленный против РФ всплеск милитаризма в Европе.