Москва7 июлВести.Процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии национальной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
Представитель Кремля обратил внимание на то, что в настоящее время наблюдается трансформация, Евросоюз превращается в экономический и военный блок.
И, конечно, мы очень внимательно следили за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно и потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасностисказал Дмитрий Песков
Ранее представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский допустил риск военной провокации Европы до 2030 года.