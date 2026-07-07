Песков: ЕС превращается в экономический и военный блок Песков: милитаризация Европы потребует от РФ дополнительных мер безопасности

Москва7 июл Вести.Процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии национальной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что в настоящее время наблюдается трансформация, Евросоюз превращается в экономический и военный блок.

И, конечно, мы очень внимательно следили за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно и потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности сказал Дмитрий Песков

Ранее представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский допустил риск военной провокации Европы до 2030 года.