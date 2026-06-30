Москва30 июнВести.Риск втягивания Европы в конфликт с Россией может проявиться ранее 2030 года, заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в разговоре с РИА Новости.
По мнению дипломата, в настоящее время Евросоюз в качестве повода для эскалации напряжения использует нарратив об агрессивной России, которая якобы готовится к нападению.
Кроме того, в ЕС сейчас активизировалась милитаризация и подготовительный этап для развязки конфликта, напомнил постпред.
Снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньшеобратил внимание Полянский
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев в интервью ИС "Вести" заявил, что Европа уже готова вступить в прямой конфликт с Россией, однако ей не хватает поддержки США и гарантий от американского президента Дональда Трампа.