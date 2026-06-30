Постпред РФ при ОБСЕ допустил риск военной провокации Европы до 2030 года

В ОБСЕ предупредили, что Европа может спровоцировать конфликт с РФ до 2030 года Постпред РФ при ОБСЕ допустил риск военной провокации Европы до 2030 года

Москва30 июн Вести.Риск втягивания Европы в конфликт с Россией может проявиться ранее 2030 года, заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в разговоре с РИА Новости.

По мнению дипломата, в настоящее время Евросоюз в качестве повода для эскалации напряжения использует нарратив об агрессивной России, которая якобы готовится к нападению.

Кроме того, в ЕС сейчас активизировалась милитаризация и подготовительный этап для развязки конфликта, напомнил постпред.

Снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше обратил внимание Полянский

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев в интервью ИС "Вести" заявил, что Европа уже готова вступить в прямой конфликт с Россией, однако ей не хватает поддержки США и гарантий от американского президента Дональда Трампа.