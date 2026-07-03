Карасин ответил на вопрос, ждет ли РФ скорая война с Европой Карасин рассказал, стоит ли России ждать скорой войны с Европой

Москва3 июл Вести.Сообщения в западных СМИ о том, что Россию ждет скорая война с Европой, являются попыткой запугать и расколоть российское общество. Такое мнение ИС "Вести" высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, предрекать развитие событий сейчас пока рано.

Это зависит не от нас. Я рассчитываю просто на то, что за буффонадой вот этой вот медийной стоят просто попытки запугать нас, расколоть наше общество на пессимистов и оптимистов… В пессимистичную сторону, естественно. Но насколько они готовы к реальному противостоянию масштабному? Я не могу вам сказать точно, у меня такой уверенности нет. Они хотят максимально выжать соки из Украины провокациями какими-то, заказными убийствами… тысячами дронов, которые летают над нашей территорией… Будем с этим бороться, мы должны выстоять и выстоим сказал сенатор

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский заявил, что риск втягивания Европы в конфликт с Россией может проявиться ранее 2030 года.