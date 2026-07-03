Карасин рассказал о переговорной политике России и задачах дипломатов Карасин: задача дипломатов РФ – вынудить западников быть более уступчивыми

Москва3 июл Вести.Задача российских дипломатов и политиков на сегодняшний день заключается в том, чтобы вынудить представителей Запада стать более уступчивыми и понимающими по отношению к позиции РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, перед Россией сегодня стоят две глобальные задачи – победить в украинском конфликте и представлять державу, которая готова слушать и готова обмениваться мнениями.

Задача дипломатов и политиков — постараться все же вынудить этих вот западников быть более уступчивыми и понимающими. Они должны понять, что … мы живем в реальном мире и мы должны уважать друг друга и понимать друг друга. Ненависть, которую они нагнетают на всех своих саммитах, ни к чему хорошему не приведет объяснил сенатор

При этом Россия не желает бесконечно продолжать войну, но для ее завершения нужна договоренность о мировой стабильности на долгое время, подытожил Карасин.

Ранее в МИД РФ назвали условие, при котором Москва будет готова продолжать мирные переговоры с Киевом.