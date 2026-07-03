Карасин заявил, что сейчас не время для дипломатов уходить в отпуск Карасин: сейчас не время для дипломатов уходить в отпуск

Москва3 июл Вести.Российским дипломатам сейчас не время уходит в отпуск, они должны продолжать играть свою роль в нормализации международных отношений, несмотря на препятствия. Такое мнение ИС "Вести" высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сейчас не время для дипломатов уходить в отпуск, потому что хотим мы того или нет, но дипломаты, наши посольства, наши профессиональные специалисты в международных отношениях, они должны сыграть свою роль. И они пытаются это сделать через те барьеры, которые сейчас выстроены Западом: и в Соединенных Штатах, и в Европе, и так далее, – но не все получается объяснил сенатор

Ранее сообщалось, что российские дипломаты указали на подготовку Нидерландами военной инфраструктуры для возможного конфликта с Россией. По их информации, Амстердам распорядился модернизировать авиабазы, улучшить объекты военной логистики, а также расширить возможности для размещения союзных сил и проведения совместных учений.