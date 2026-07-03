Посольство РФ: в Нидерландах активно готовятся к конфликту с Россией

Российские дипломаты заметили признаки подготовки Нидерландов к войне с РФ Посольство РФ: в Нидерландах активно готовятся к конфликту с Россией

Москва3 июл Вести.Нидерланды активно развивают свою военную инфраструктуру, что может указывать на подготовку к возможному конфликту с Россией. Об этом газете "Известия" рассказали в российского посольства в королевстве.

Дипломаты отметили, что власти европейской страны, среди прочего, распорядились модернизировать авиабазы, улучшать объекты военной логистики, а также расширить возможности для размещения союзных сил и проведения совместных учений.

В совокупности это свидетельствует об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования (Североатлантического – прим. ред.) альянса. Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к "конфликту на восточном фланге НАТО". Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России заявили в посольстве

В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс объясняет свои действия необходимостью "сдерживания российской агрессии". Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность усилением военного присутствия блока в Европе.

На попытки киевского режима столкнуть страны Североатлантического альянса и Россию в вооруженном конфликте ранее указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.