Нидерланды признали рост эффективности российской армии за последние 4 года Разведка Нидерландов отметила эффективность ВС РФ с началом конфликта на Украине

Москва22 апр Вести.Российская армия за последние четыре года значительно усилилась как количественно, так и качественно, чему способствовало проведение на Украине специальной военной операции (СВО). Это следует из отчета Службы военной разведки и безопасности (MIVD) Нидерландов.

Фрагменты этого документа приводит РИА Новости.

Кроме того, в MIVD подчеркнули способность российских военных быстро адаптироваться к меняющимся на фронте условиям.

В докладе также отмечается, что боевой опыт, полученный Россией на Украине в течение последних 4 лет, и его успешное применение привели к значительному улучшению характеристик армии, в особенности в сфере беспилотных технологий.

Осенью 2025 года издание Business Insider опубликовало данные Global Firepower по совокупной военной мощи стран. Согласно обзору, в этом списке российская армия заняла второе место в мире.